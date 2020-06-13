أعراض الملاريا عند الرضع أبرزها اضطراب الشهية

كتبت إيناس البنا

لا يشكل البعوض إزعاجا فقط بالنسبة لك، ولكنه قد يؤثر على صحتك بعدة طرق، فيمكن أن يؤدي إلى أمراض مختلفة أيضًا ، أحدها الملاريا، ومن السهل علاج هذا المرض الذي ينقله البعوض ، ولكن إذا حدث دون أن يلاحظه أحد ، فقد يؤدي إلى تجارب شبه مميتة. الملاريا لدى البالغين أسهل في التخطيط والعلاج.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر برعاية الرضع ، فمن الضروري فهم الأعراض الأولية للملاريا عند الأطفال من أجل العلاج المناسب، و الملاريا عند الأطفال وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، هي سبب أكثر أهمية للقلق من البالغين، وعلى وجه الخصوص ، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم في خطر متزايد من مضاعفات شديدة، فالعلاج في الوقت المناسب هو جوهر منع الأعراض من التدهور، ويجب تحديد أعراض الملاريا عند الأطفال في أقرب وقت ممكن لتسهيل العلاج المناسب، ما يجعل التشخيص المبكر أكثر أهمية عند الأطفال هو أن الأدوية المضادة للملاريا الشائعة ليست آمنة لهم.

يجب على المرء أن يعرف أن رعاية الرضع ذات أهمية كبيرة ، ويمكن أن يؤدي تأخر العلاج إلى مخاوف صحية خطيرة أخرى، وفيما يلي بعض أعراض الملاريا عند الأطفال التي نحتاج إلى تعيينها للعلاج المناسب.



أعراض الملاريا عند الرضع

التهيج: تحقق مما إذا كان الطفل يعاني من النعاس والتهيج أكثر من المعتاد، وقد تكون هذه الأعراض مشابهة للمغص عند الأطفال، لذا ، إذا تم تحديد هذين الأعراض ، فتأكد من استشارة الطبيب للحصول على توضيح أفضل. اضطراب الشهية مع تغير عادات النوم: تحقق مما إذا كان الطفل يعاني من النعاس والتهيج أكثر من المعتاد، وقد تكون هذه الأعراض مشابهة للمغص عند الأطفال، لذا ، إذا تم تحديد هذين الأعراض ، فتأكد من استشارة الطبيب للحصول على توضيح أفضل. ضعف الشهية مع اضطراب النوم بعد الحمى مع قشعريرة وبرودة ورعشة وتنفس سريع، أيضا قد تكون من أعراض الملاريا ، ويجب على المرء أن يفهم أن أي شيء يحدث لطفل يجب أن يقال على الفور للطبيب للحصول على رعاية فورية.



مشاكل التنفس: قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من مشاكل في التنفس صاخبة ومجهدة، و يمكن أن يكون هذا أحد الآثار الجانبية لأي دواء، لذا تأكد من مراقبة هذه الحالات لدى أطفالك من مشاكل في التنفس ، إذا لم يتم فحصها في الوقت المناسب ، فقد تؤدي إلى مشاكل خطيرة وحتى الموت في بعض الحالات أيضًا.

في مثل هذه الحالات ، قد يفحص الأطباء الطفل بحثًا عن بعض الأمراض التي قد تكون سببًا لصعوبة التنفس، ويمكن أيضًا اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بالأيورفيدا لعلاج الملاريا.