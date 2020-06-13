اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

أعراض الملاريا عند الرضع أبرزها اضطراب الشهية

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 ص
أعراض الملاريا عند الرضع أبرزها اضطراب الشهية أعراض الملاريا عند الرضع
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا يشكل البعوض إزعاجا فقط بالنسبة لك، ولكنه قد يؤثر على  صحتك بعدة طرق، فيمكن أن يؤدي إلى أمراض مختلفة أيضًا ، أحدها الملاريا، ومن السهل علاج هذا المرض الذي ينقله البعوض ، ولكن إذا حدث دون أن يلاحظه أحد ، فقد يؤدي إلى تجارب شبه مميتة. الملاريا لدى البالغين أسهل في التخطيط والعلاج. 
 
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر برعاية الرضع ، فمن الضروري فهم الأعراض الأولية للملاريا عند الأطفال من أجل العلاج المناسب، و الملاريا عند الأطفال وفقا لتقرير موقع "  onlymyhealth"، هي سبب أكثر أهمية للقلق من البالغين، وعلى وجه الخصوص ، الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هم في خطر متزايد من مضاعفات شديدة، فالعلاج في الوقت المناسب هو جوهر منع الأعراض من التدهور، ويجب تحديد أعراض الملاريا عند الأطفال في أقرب وقت ممكن لتسهيل العلاج المناسب، ما يجعل التشخيص المبكر أكثر أهمية عند الأطفال هو أن الأدوية المضادة للملاريا الشائعة ليست آمنة لهم.
 
يجب على المرء أن يعرف أن رعاية الرضع ذات أهمية كبيرة ، ويمكن أن يؤدي تأخر العلاج إلى مخاوف صحية خطيرة أخرى، وفيما يلي بعض أعراض الملاريا عند الأطفال التي نحتاج إلى تعيينها للعلاج المناسب.
 

أعراض الملاريا عند الرضع


التهيج:

 تحقق مما إذا كان الطفل يعاني من النعاس والتهيج أكثر من المعتاد، وقد تكون هذه الأعراض مشابهة للمغص عند الأطفال،  لذا ، إذا تم تحديد هذين الأعراض ، فتأكد من استشارة الطبيب للحصول على توضيح أفضل.

اضطراب الشهية مع تغير عادات النوم:

ضعف الشهية مع اضطراب النوم بعد الحمى مع قشعريرة وبرودة ورعشة وتنفس سريع،  أيضا قد تكون من أعراض الملاريا ، ويجب على المرء أن يفهم أن أي شيء يحدث لطفل يجب أن يقال على الفور للطبيب للحصول على رعاية فورية.

 


مشاكل التنفس:

قد يعاني بعض الأطفال أيضًا من مشاكل في التنفس صاخبة ومجهدة، و يمكن أن يكون هذا أحد الآثار الجانبية لأي دواء، لذا تأكد من مراقبة هذه الحالات لدى أطفالك من مشاكل في التنفس ، إذا لم يتم فحصها في الوقت المناسب ، فقد تؤدي إلى مشاكل خطيرة وحتى الموت في بعض الحالات أيضًا.

 في مثل هذه الحالات ، قد يفحص الأطباء الطفل بحثًا عن بعض الأمراض التي قد تكون سببًا لصعوبة التنفس، ويمكن أيضًا اتخاذ الاحتياطات المتعلقة بالأيورفيدا لعلاج الملاريا.

المشاكل المتعلقة بالمعدة:

 يمكن أن ينتج الغثيان والقيء والإسهال بسبب الملاريا ، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال دائمًا، و تستمر دورته 3 إلى 4 أيام من ارتفاع الحمى ، يليها الكثير من التعرق لأسابيع.
 

الملاريا عند الرضع

مشاكل التنفس

اضطراب الشهية

الباعوض

اعراض الملاريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة