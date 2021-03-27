قطع المياه عن مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة فى أسوان للصيانة

أسوان – عبد الله صلاح

قررت مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، قطع مياه الشرب عن مناطق بمركزى كوم أمبو ونصر النوبة، اليوم السبت، ولمدة 24 ساعة نظراً للقيام باستكمال أعمال الصيانة بخط المياه الناقل من محطة مياه فطيرة لرافع مياه وادي العرب قطر 700 مللى.

وأوضحت شركة مياه الشرب فى بيان لها، بأنه سيترتب على ذلك قطع مياه الشرب عن مناطق مركز كوم أمبو وهى: "أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج –الكمبيل"، ومركز نصر النوبة وهى: "مدينة كلابشة - قروي دهميت - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت".

وأشار بيان الشركة إلى أن انقطاع المياه اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم السبت وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.