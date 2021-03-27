قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات كنترولات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

كتب ـ لؤى على

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات جديدة بشأن عقد الامتحانات الشهرية للشهادتين الابتدائية والإعدادية " مارس- إبريل- مايو" للعام الدراسى 2020-2021، وذلك على النحو الآتى:

1- تقوم المنطقة بوضع امتحانات الشهادتين لكل شهر على حدة مع نماذج الإجابات وتحت مسئوليتها ويراعي تدرج الأسئلة في الصعوبة وفق المستويات المعرفية لكل مادة ومواصفات الورقة الامتحانية و الوزن النسبي للمحتوى الدراسي لكل شهر و يعتبر ما يمتحن فيه الطالب منها ولا يدرج في امتحان الشهر التالى.

2- يمتحن الطلاب في معاهدهم فترة صباحية وفق الجدول المعتمد.

3- يقوم کنترول المعهد بإعمال شئونه عبر أوراق إجابة طلاب الشهادتين من حيث عملية التشطيب والتتختيم والتسرية والتجهيز للتصحيح بالمعهد .

4- يقوم کنترل المعهد برصد الدرجات على شيت ورقي على الرقم السري.

5- يقوم کنترول المعهد بإعداد کشف درجات طلاب الشهادة وإعلان النتائج بالمعهد .

6- يقوم کنترول المعهد بعد نهاية الأمتحانات بتجميع أوراق إجابة طلاب کل شهادة مع السليسات الخاصة بهم مع الـ " key"، السري الخاص بالأوراق ومحاضر التخلف والحضور والانصراف ، وتسليمهم إلى الکنترول العام لكل شهادة بالمنطقة على حافظة تسليم وتسلم بلجنة مكونة من عضوين .

7- يقوم الكنترول العام بإعمال شئونه نحو رصد النتائج الشهرية واستكمال أعماله .

8- يتم فتح الكنترول العام أربعة أيام فقط لكل شهر على أن يتواجد به كل من : رئيس الكنترول العام ومساعده ورؤساء الحجرات ومساعديهم، وأعضاء الحاسب الآلي والحراسة والأمن وعدد من العمال للحراسة والنوبتجية فقط لاستلام أوراق الطلاب وغلق الكنترول مباشرة في نهاية اليوم الرابع وينبه على المعاهد بموعد فتح وغلق الكنترول مع كل شهر بناء على التعليمات التي ترد من الإدارة المركزية للامتحانات في هذا الشأن .