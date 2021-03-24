8 تعليمات من قطاع المعاهد الأزهرية عن امتحانات شهر مارس.. تعرف عليها

كتب لؤى على

تنطلق يوم السبت المقبل امتحانات شهر مارس لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى، وأصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من تعليمات الامتحانات وذلك على النحو الآتى:

1- بالنسبة لامتحانات النقل يتم وضع الامتحانات في المعاهد تحت إشراف العملية التعليمية مشرف المادة وعميد المعهد وتعتمد من الإدارة التعليمية.

2- بالنسبة لامتحانات الشهادات ابتدائي إعدادي يتم وضع الامتحانات في المنطقة.

3- الامتحانات كل شهر مستقل بذاته (غير تراكمتي منتدي العاملين).

4- جدول موحد للامتحانات.

5- امتحانات شهر مايو بها سؤالان تخلف الأول للفصل الدراسي الأول والثاني لمتخلفي شهري مارس وأبريل.

6- يراعى فى الامتحانات الشمول والتدرج من السهل إلى الصعب ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بالأزهر.

7- بالنسبة للشهادات بعد إجراءات الامتحانات وتصحيحها ورصدها في الكنترول تجمع الأوراق وترسل إلى الكنترول العام للشهادات في المنطقة.

8- كل من يضع الامتحانات مسئول عنه مسئولية كاملة، وإذا قدر الله وحدث خطأ فسوف يحاسب عليه.