عايز تخس.. تناول وجبة الإفطار مرتين يوميا فى الصباح

كتبت مروة هريدى

وجدت دراسة أجراها باحثون من جامعة (ييل) وجامعة (كونيتيكت) بالولايات المتحدة الأمريكية، أن تناول شيئًا صغيرًا فى الصباح مفيد لبدء عملية التمثيل الغذائى مبكرًا ثم يتبعه تناول وجبة أكبر بعد ساعة أو ساعتين، حيث يعمل ذلك على منحك شعورًا بالامتلاء حتى موعد وجبة الغداء وتجنب تناول الأطعمة غير الصحية طوال اليوم، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

بناءً على ذلك، هناك اتجاه متزايد لتناول وجبة إفطار ثانية كل يوم لتسريع آلية إنقاص الوزن، حيث تكمن الفكرة وراء ذلك فى أن تناول المزيد من الطعام فى الصباح يُقلل من فرص تناول الوجبات الخفيفة فى وقت متأخر من الليل، حيث ينخفض معدل حرق السعرات الحرارية مقارنة بالصباح.

ويساعد تناول وجبة مليئة بالمواد المغذية فى الصباح فى تعزيز عملية التمثيل الغذائى، والشعور بالشبع لفترة أطول وتسريع عملية حرق الدهون وهو ما يصب فى مصلحة إنقاص الوزن.

- كيف يمكن أن يساعد تناول وجبتين إفطار فى إنقاص الوزن

وفقًا لدراسة تم نشرها فى مجلة (Pediatric Obesity) وجدت أن الأشخاص الذين يتخطوا وجبة الإفطار كانوا أكثر عرضة لزيادة الوزن مقارنة بأولئك الذين تناولوا وجبات الإفطار المزدوجة.

- ما هى الطريقة الصحيحة لدمج وجبتين فى اليوم

القاعدة تقول إنه يجب تناول وجبة إفطار أولى خلال ساعة من الاستيقاظ في الصباح، وإذا كنت تمارس تمارين رياضية يفضل أن تحتوى هذه الوجبة على شيء مثل الموز مع زبدة الفول السودانى أو كوبًا من العصير قبل التمرين، ثم تناول وجبة أخرى كبيرة ومليئة بالعناصر الغذائية بعد التمرين، حيث يساعد ذلك فى استعادة الجسم للطاقة بعد جلسة التمرين وسيمنحك شعورًا بالامتلاء لفترة أطول حتى موعد وجبة الغداء، وينصح الباحثون بأن تحتوى وجبتى الإفطار على نسبة عالية من البروتينات الخالية من الدهون والألياف مع مراعاة توازن العناصر الغذائية وهو أمر ضرورى لفقدان الوزن.