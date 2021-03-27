اليوم السابع
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طلاب بجامعة جنوب الوادى يتبرعون بالدم لمصابى حادث سوهاج

السبت، 27 مارس 2021 01:01 م
طلاب بجامعة جنوب الوادى يتبرعون بالدم لمصابى حادث سوهاج طلاب كلية التربية أثناء تبرعهم بالدم
قنا - صابر سعيد

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تبرع عدد من طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي ، اليوم السبت، فى حملة تبرع بالدم لصالح مصابى حادث قطارى سوهاج ، بإشراف الدكتور أشرف موسي، عميد الكلية ، والدكتور عبدالحق سيد، وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وأعلن اتحاد طلاب الجامعة، برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، عن استقبال التبرع بالدم ببنك الدم فى كل من مستشفى المرزوق والمعبر ، وذلك لصالح مصابى حادث سوهاج.

وتوجه فريق طبى من مستشفيات قنا، بالأمس، برئاسة الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، والدكتور بدوى المعاون ، المشرف العام على الصحة بشمال قنا ، إلى سوهاج للمساعدة فى علاج المصابين فى حادث تصادم قطارى طهطا ، والذى أسفر عن مصرع 32 وإصابة 185.


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مصابى حادث قطار سوهاج

قنا

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