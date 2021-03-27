سقوط سائق هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيها بمدينة بدر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على سائق هارب من 45 حكم قضائى بغرامات مالية بلغت مليون جنيها في مدينة بدر ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ، فقد تمكن رجال مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (سائق - مُقيم بمحافظة الشرقية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (45) حكم حبس جزئى ومستأنف بأجمالي حبس 45 سنة ، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.