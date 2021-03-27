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سقوط سائق هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيها بمدينة بدر

السبت، 27 مارس 2021 11:04 ص
سقوط سائق هارب من أحكام قضائية بغرامات مليون جنيها بمدينة بدر متهم - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على سائق هارب من 45 حكم قضائى بغرامات مالية بلغت مليون جنيها في مدينة بدر ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وفى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين ،  فقد تمكن رجال مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص (سائق - مُقيم بمحافظة الشرقية) والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد (45) حكم حبس جزئى ومستأنف بأجمالي حبس 45 سنة ، وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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