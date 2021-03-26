اليوم السابع
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سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر

الجمعة، 26 مارس 2021 11:07 ص
سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021 فى مصر يورو
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية،وذلك لعدم وجود تعاملات في البنوك اليوم، ليستقر فى البنك الأهلى المصرى 18.52 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى البنك "المركزى المصرى" عند سعر 18.58 جنيه  للشراء، و18.70جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى،" ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند سعر 15.67 جنيه للشراء، 15.77 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى فسجل متوسط سعر الصرف 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.47 جنيه للشراء.
 
18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.45 جنيه للشراء.

18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.54 جنيه للشراء.
 
18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.51 جنيه للشراء.

18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.55 جنيه للشراء.
 
18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.49 جنيه للشراء.
 
18.67 جنيه للبيع.
 

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