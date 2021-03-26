اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

الجمعة، 26 مارس 2021 11:58 ص
سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى" ريال سعودى
كتبت ـ سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الإسكندرية عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.
 
وفى سياق متصل، سجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 %.
 
وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي تلميحات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي.
 
 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.18  جنيه للشراء.
 
4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.15   جنيه للشراء.

4.21   جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.15  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.09  جنيه للشراء.

4.24  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.12  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.16  جنيه للشراء.

4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.11  جنيه للشراء.
 
4.21  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى

سعر الريال

سعر الريال اليوم

الريال السعودى

سعر بيع الريال السعودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة