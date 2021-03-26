سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

وفى سياق متصل، سجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 %.

وسيفحص المتعاملون بيانات بشأن الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن أي تلميحات بشان متانة الاقتصاد الأمريكي.