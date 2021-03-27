رويترز: جيش ميانمار يشن غارات جوية على قرية قرب حدود تايلاند

(رويترز)

شنت طائرات مقاتلة لجيش ميانمار غارات جوية اليوم السبت على قرية بالقرب من الحدود التايلاندية في منطقة تسيطر عليها جماعة عرقية مسلحة توعدت بالقتال من أجل إنهاء الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير وذلك حسبما قالت تلك الجماعة.

وقال اتحاد كارين الوطني وهو الجماعة العرقية المسلحة التي تسيطر على المنطقة الجنوبية الشرقية إن الطائرات المقاتلة هاجمت قرية داي بو نوي مما أجبر المزارعين على الفرار.

واضاف متحدث باسم شبكة كارين لدعم السلام إن هناك تقارير عن مقتل شخصين وإصابة اثنين لكن الاتصالات صعبة في المنطقة النائية وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الضحايا.

وذكر اتحاد كارين في وقت سابق يوم السبت إنه اجتاح قاعدة للجيش مما أسفر عن مقتل عشرة عسكريين مع احتفال المجلس العسكري بيوم القوات المسلحة السنوي باستعراض في العاصمة نايبيداو.