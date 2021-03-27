اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خصلة شعر جورج واشنطن للبيع فى مزاد بالولايات المتحدة لأعلى سعر

السبت، 27 مارس 2021 12:42 م
خصلة شعر جورج واشنطن للبيع فى مزاد بالولايات المتحدة لأعلى سعر خصلة شعر جورج واشنطن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض إحدى دور المزادات في الولايات المتحدة فرصة خاصة لامتلاك قطعة من التاريخ متمثلة في خصلة من شعر جورج واشنطن أول رئيس أمريكي، وفقا لصحيفة ذا هيل.

 

كان العطاء المبدئي لشراء قفل الشعر المصنوع يدويًا من النحاس والذي يحتوي على خيوط متعددة من شعر واشنطن ، مصحوبًا بخطاب مكتوب بخط اليد ، 1000 دولار وبعد يومين من المزاد وصلت قيمة المزايدة إلى 1771 دولارًا.

 

يتوقع دار المزاد التي تعرضه أن يتم بيع قفل الشعر بما يتراوح بين 4000 دولار و 6000 دولار ، وفقًا لمتحدث باسم الدار، وبيعت خصلة أخرى من شعر واشنطن في مزاد سابق بأكثر من 35 ألف دولار.

 

يُعتقد أن الشعر قد أزيل من رأس واشنطن بالقرب من وفاته في عام 1799 أو بعد وفاته، وتنص الرسالة المكتوبة بخط اليد المؤرخة في 28 يونيو 1836 ، على: "شعر الجنرال واشنطن - قطع من رأسه في عام 1799 على يد السيد جون بيري من فيلادلفيا ، والذي تلقيته منه ، الأب هوبكنسون ، فيلادا".

 

أشارت صحيفة محلية إلى أن قطعتين أخريين من شعر المؤسس تعيشان في متحف ولاية فيلادلفيا، ويستشهد المتحف بقفل واحد على أنه أصلاً من ضابط جيش الولايات المتحدة روبرت ويسكوت ، على الرغم من أنه كان في حوزة الولاية لمدة 140 عامًا.

 

وصرح متحف فيلادلفيا أن "القطع الأثرية المرتبطة بأول رئيس للبلاد مرغوبة بشدة من قبل المتاحف وهواة التاريخ وجامعي التذكارات على حد سواء".


الولايات المتحدة

جورج واشنطن

اخبار أمريكا

شعر جورج واشنطن

فيلادلفيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبرز لقطات التنصيب فى التاريخ الأمريكى.. أوباما أدى القسم مرتين بعد تعثره..جونسون تلى اليمين على متن طائرة الرئاسة بعد اغتيال كينيدى.. جورج واشنطن صاحب أقصر خطاب بـ135 كلمة فقط ويليام هنرى الأطول بـ10 آلاف كلمة

الثلاثاء، 19 يناير 2021 05:59 م

ذاكرة اليوم.. ميلاد أشهر مُنجمى العالم نوستراداموس ورحيل جورج واشنطن

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 01:00 ص

11 فستان زفاف لزوجات رؤساء أمريكا.. بداية من زوجة جورج واشنطن حتى ملانيا ترامب ..ألبوم صور

السبت، 19 سبتمبر 2020 03:00 م

هل كان أول رئيس أمريكى ملحدا؟.. مؤرخون يبحثون فى ديانة جورج واشنطن

الأحد، 16 فبراير 2020 07:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة