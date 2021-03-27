خصلة شعر جورج واشنطن للبيع فى مزاد بالولايات المتحدة لأعلى سعر

كتبت: نهال أبو السعود

تعرض إحدى دور المزادات في الولايات المتحدة فرصة خاصة لامتلاك قطعة من التاريخ متمثلة في خصلة من شعر جورج واشنطن أول رئيس أمريكي، وفقا لصحيفة ذا هيل.

كان العطاء المبدئي لشراء قفل الشعر المصنوع يدويًا من النحاس والذي يحتوي على خيوط متعددة من شعر واشنطن ، مصحوبًا بخطاب مكتوب بخط اليد ، 1000 دولار وبعد يومين من المزاد وصلت قيمة المزايدة إلى 1771 دولارًا.

يتوقع دار المزاد التي تعرضه أن يتم بيع قفل الشعر بما يتراوح بين 4000 دولار و 6000 دولار ، وفقًا لمتحدث باسم الدار، وبيعت خصلة أخرى من شعر واشنطن في مزاد سابق بأكثر من 35 ألف دولار.

يُعتقد أن الشعر قد أزيل من رأس واشنطن بالقرب من وفاته في عام 1799 أو بعد وفاته، وتنص الرسالة المكتوبة بخط اليد المؤرخة في 28 يونيو 1836 ، على: "شعر الجنرال واشنطن - قطع من رأسه في عام 1799 على يد السيد جون بيري من فيلادلفيا ، والذي تلقيته منه ، الأب هوبكنسون ، فيلادا".

أشارت صحيفة محلية إلى أن قطعتين أخريين من شعر المؤسس تعيشان في متحف ولاية فيلادلفيا، ويستشهد المتحف بقفل واحد على أنه أصلاً من ضابط جيش الولايات المتحدة روبرت ويسكوت ، على الرغم من أنه كان في حوزة الولاية لمدة 140 عامًا.

وصرح متحف فيلادلفيا أن "القطع الأثرية المرتبطة بأول رئيس للبلاد مرغوبة بشدة من قبل المتاحف وهواة التاريخ وجامعي التذكارات على حد سواء".