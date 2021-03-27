ختام فعاليات مهرجان سباق الهجن بشرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء .. صور

شرم الشيخ - محمد حسين - فايزه مرسال

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن رياضة سباقات الهجن نجحت فى مدينة شرم الشيخ وأصبحت تجذب المئات من ملاك الهجن من كل محافظات مصر.

وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الإنجازات فى تطوير مضمار سباق الهجن الذى يعد أكبر مضمار سباق هجن فى إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء فى مشاهدة فعاليات ختام سباق الهجن التنشيطى التى إنطلقت أمس.

شارك فى حضور الختام وفد اتحاد الهجن الإماراتى الداعم للبطولة ، وعيد حمدان رئيس اتحاد الهجن المصرى ، وقيادات محافظة جنوب سيناء التنفيذية .

وقدم محافظ جنوب سيناء ، الشكر لدولة الإمارات على دعمها رياضة الهجن بشرم الشيخ ، وهو الدعم الذى ساعد فى مزيد من إزدهارها .

وبدورهم قدم ممثلو مديريات الزراعة والطب البيطرى جانب من دورهم فى دعم السباق والمتمثل فى لجان بيطرية ومتابعة للهجن والتجهيز لإنشاء مستشفى بيطرى ميدانى بمحيط ميدان سباق الهجن بشرم الشيخ .

وقدم عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن ، الشكر باسم هجانه مصر للاتحاد الإماراتى للهجن ، على الحضور واستمرار المشاركة والتعاون المثمر بين الاتحادين المصرى والأماراتى .

وقال الشيخ سلامه الترابين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للهجن ، إن السباقات ساهمت فى رفع قيمة الهجن وجذبت مشاركات من كل محافظات مصر لمدينة شرم الشيخ ، وأعادت من جديد الاهتمام برياضة سباقات الهجن.

وانطلقت اليوم فى مدينة شرم الشيخ ، فعاليات اليوم الثانى والختامى لمهرجان سباق الهجن التنشيطى ، الذى إنطلقت فعالياته أمس الجمعة ، وخلاله تنافست الهجن من كل محافظات مصر على مدى 30 شوطا.

استهلت أشواط اليوم الثانى، بتنافس الهجن بشوط المارثون الرئيسى لمسافة 12 كيلو متر.

قال عيد حمدان رئيس أتحاد الهجن المصرى ، أن أكثر من 800 جمل شارك فى السباق والهجانة حضروا من كل محافظات مصر ، وأن المهرجان نظمه اتحاد الهجن المصرى وبدعم من أتحاد الهجن الأماراتى ، ومشاركة وفد إماراتى فى حضور الفعاليات .

وقال الدكتور مهدى البياضى مدير البطولة ، أن أشواط اليوم 12 شوطا ، من بين جملة 30 شوطا ، وأنه يتم إعلان أسماء الفائزين بأول 10 مراكز أولى فى كل شوط .

وتواجد الهجانة من كل محافظات مصر فى مضمار سباق الهجن بشرم الشيخ ، وقام فريق بيطرى تابع لوزارة الزراعة بعمل فحوصات للجمال المشتركة للتأكد من خلو الفائز منها من تناول أى منشطات .

كما قام الفريق الطبى بمراجعة الشرائح الإليكترونية لكل جمل مشارك والتى تحمل بيانات أساسية حول أسمه وسلالته ومالكه .

وبدورهم نقل معلقين ميدانيين فعاليات السباق بالتعليق على كل شوط ، وقامت اللجان الفنية بتنظيم مجموعات السباق والمحكمون قاموا برصد أصحاب الـ 10 مراكز اولى .

ينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن برعاية اتحاد الهجن الأماراتى وتشارك فيه هجن من كل المحافظات .



الوفد الاماراتى ومحافظ جنوب سيناء



سباق الهجن



سباقات الهجن بشرم الشيخ