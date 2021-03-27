توقف حركة الملاحة بميناء البرلس لليوم السادس على التوالى بسبب شدة الرياح

كفر الشيخ – محمد سليمان

توقف حركة الصيد بميناء البرلس ، اليوم السبت ، لليوم السادس على التوالي ، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيئ الذى تتعرض لها البلاد ، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية .

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى ، إشارة من ميناء البرلس ، باستمرار توقف حركة الصيد ، اليوم السبت ، لليوم السادس ، نظراً لسوء الأحوال الجوية ،ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية ، أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما .

كما استقبلت الميناء مركب صيد قادمة من دمياط لم تستطع مقاومة ارتفاع الأمواج طوال فترة رحلة الصيد من دمياط فلجأت لميناء الصيد بالبرلس .

وناشد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم ، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن ، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة ، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة .

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية ، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة ، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة ، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول ، فى حالة هطولها ، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة .