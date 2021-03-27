اليوم السابع
Ads
السبت، 27 مارس 2021 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تطوير 19 مستشفى جامعى للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. إنفوجراف

السبت، 27 مارس 2021 10:59 ص
تطوير 19 مستشفى جامعى للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. إنفوجراف مستشفى - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول استعدادات المستشفيات الجامعية للمشاركة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.
 
وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى اتخاذ المستشفيات الجامعية عدة إجراءات للإعداد لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى أعلن عنها  رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2019 خلال افتتاح مشروعات قومية وتنموية بمحافظتي بورسعيد وشمال سيناء، ومنها: زيادة أعداد الدارسين فى تخصص طب الأسرة، وكذلك تدريب طلاب كليات الطب فى الوحدات والمراكز الصحية، فضلاً عن إدراج دراسات اقتصاديات الصحة فى الجزء الاختيارى من مناهج كليات الطب.
 
وأضاف التقرير، أنه جار تطوير 19 مستشفى جامعى إنشائيًا وتجهيزيًا ضمن مبادرة  الرئيس لإنشاء مستشفى نموذجى فى كل محافظة؛ وذلك لتتواكب مع منظومة التأمين الصحى الجديد بحيث تصبح هذه المستشفيات مجهزة لتشارك فى تقديم الخدمة الصحية، وهى مستشفيات جامعات: "القاهرة، عين شمس، حلوان، بنها، المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ، قناة السويس، الفيوم، الإسكندرية، أسيوط، جنوب الوادى، المنصورة، سوهاج، الأزهر التخصصى، بنى سويف، المنيا، طنطا، أسوان".
 
WhatsApp Image 2021-03-27 at 10.38.45 AM

 


التعليم العالى

التأمين الصحى الشامل

وزير التعليم العالى

المستشفيات الجامعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس "الرعاية الصحية" يكشف أحدث 12 خدمة عالمية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل.. أحمد السبكى: رقمنه الخدمات وتطبيق نظام "الهوم كير" للمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة.. وأول خدمة صحية فندقية بمعايير دولية

الجمعة، 26 مارس 2021 12:00 م

قضايا على طاولة التوك شو.. تطوير 68 قرية ببنى سويف.. ومنظومة التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 26 مارس 2021 05:00 ص

12 خدمة جديدة بمنظومة التأمين الصحى الشامل للمنتفعين.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 26 مارس 2021 02:30 ص

التأمين الصحى الشامل: اليابان تدعم المنظومة فى التحول الرقمى لمدة عامين ونصف

الجمعة، 26 مارس 2021 12:02 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة