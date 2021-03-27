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بعد قليل.. مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء

السبت، 27 مارس 2021 11:59 ص
بعد قليل.. مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، بشأن مستجدات حادث تصادم قطارى سوهاج وانهيار عقار جسر السويس.
 
 
 
 

مؤتمر صحفى

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

حادث قطارى سوهاج

انهيار عقار جسر السويس

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