بعد قليل.. مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، بشأن مستجدات حادث تصادم قطارى سوهاج وانهيار عقار جسر السويس.
بعد قليل.. مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراءالسبت، 27 مارس 2021 11:59 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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