بعد قليل.. مؤتمر صحفى عاجل لرئيس الوزراء

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، بشأن مستجدات حادث تصادم قطارى سوهاج وانهيار عقار جسر السويس.