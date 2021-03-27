النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار جسر السويس

كتب: محمد أبو ضيف

أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

كما وجه المنشاوى بالتحقيق في الواقعة، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.