النيابة الإدارية تفتح تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار جسر السويس

أمر المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، في واقعة انهيار عقار مكون من بدروم وأرضي وتسعة طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
كما وجه المنشاوى بالتحقيق في الواقعة، لكشف مدى وجود ثمة إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث.
تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) .
وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .
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