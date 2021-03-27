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النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى حادث انهيار عقار جسر السويس

السبت، 27 مارس 2021 10:49 ص
النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى حادث انهيار عقار جسر السويس عقار جسر السويس
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس.

 

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) .
 

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة  عمليات إنقاذ القاطنين.


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