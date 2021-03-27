النائب العام يأمر بالتحقيق العاجل فى حادث انهيار عقار جسر السويس

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أمر المستشار حماده الصاوى، النائب العام، بالتحقيق العاجل في حادث انهيار عقار جسر السويس.

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضي و 9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1) .

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.