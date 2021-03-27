المشاهد الأولى لحادث قطارى سوهاج.. شهود عيان يروون تفاصيل إنقاذ المصابين.. لايف

وقال الشاب هاشم من أبناء المنطقة، أنهم بعد سماعهم صوت اصطدام القطارين ببعضهما البعض، هرعوا لموقع الحادث ووضعوا برميل فى منتصف الترعة ووضعوا "فلاك النخل" لنخلة كانت سقطت منذ أيام جديدة، والتى كانت فكرة مميزة لعمل كوبرى على الترعة لنقل المصابين وحمايتهم من الموت قبل وصول الإسعاف والشرطة لموقع الحادث.

وقال أحمد ابن المنطقة، إن منزله أمام موقع الحادث وعندما سمع الصوت للاصطدام، قفز فى الترعة بملابسه وكان أول شخص يصل لموقع الحادث ليساعد فى خدمة المصابين، مؤكداً على أنهم قاموا بإخراج عدد منهم من القطار وتسليم المصابين للمسعفين، حيث أن سيارات الإسعاف لم تستطيع الوصول لموقع الحادث، مؤكداً على أن منطقة الصوامعة بالكامل كانت فى موقع الحادث والأهالى وفروا أماكن إقامة للمصابين.

وأضاف ابن قرية الصوامعة، أن الأهالى وفروا عددا من السيارات لنقل الأهالى من ركاب القطارين للأماكن التى يريدون الوصول إليها، وكان همهم إنقاذ المصابين.

وقال عماد السيد من أبناء الصوامعة إنه كان أمام المنزل وقت الحادث خلال وقت صلاة الجمعة، وخاض الترعة لمعرفة ما حدث، وعلى الفور تم نقل اللودر والقلاب الخاص بهم للمساعدة فى نقل المصابين من موقع الحادث، حيثأن الطريق غير ممهد لدخول سيارات الإسعاف، وكانوا ينقلون المصابين على أيديهم حتى سيارات الإسعاف.

وعادت حركة القطارات بعد ساعات من الحادث المروع الذي وقع أمس فى منطقة بنهو بمدينة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج، عقب اصطدام قطارين أحدهما مكيف والآخر ركاب، حيث عادت حركة القطارات على شريط السكة الحديد بموقع حادث قطاري محافظة سوهاج، لوضعها الطبيعى، عقب إصلاح شريط السكة الحديد الذى وقع عليه حادث الأمس نتيجة تصادم قطارين، والذى أدى إلى وفاة 32 مواطنًا وإصابة 161 آخرين فى الحادث، وتم نقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام"، وتم رفع حطام القطارين على جانبى السكة الحديد، فى وجود الحواجز الأمنية، وسيارات الإسعاف.

وعلى مدار الساعات الماضية عقب وقوع الحادث، نفذ رجال هيئة سكك حديد مصر إصلاح وصيانة كافة القضبان التى تعرضت للتلف والضرر جراء الحادث وانقلاب بعض عربات القطارين وتم تركيب قضبان جديدة على طريق الحادث، حيث انتقل أمس النائب العام المستشار حماده الصاوى إلى مكان حادث قطارى سوهاج الذى وقع بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج، وأجرى المعاينة التصويرية لكيفية حدوث الواقعة، وانتهى إلى إصدار حزمة من الإجراءات والقرارات فى تحقيقات تضمنت 8 قرارات.

ومن بين القرارات التى اتخذها المستشار حماده الصاوى أنه، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقى القطاريْن ومساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذى وقع الحادث أمامه، كما أمر النائب العام بإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.