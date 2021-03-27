القبض على نصاب استولى على مليون جنيها من المواطنين فى حدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، في القبض على شخص استولى على نصب على 14 مواطن إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح بمنطقة حدائق القبة، وحرر محضر بالواقعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة ، له معلومات جنائية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال التجارة مقابل أرباح وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته اعترف بممارسة نشاطاً إجرامياً على النحو المُشار إليه، وأقر بارتكابه (14 واقعة بإجمالى مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت أكثر من مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.