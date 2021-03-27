"القاهرة" تؤكد إخلاءها مصنعا فى بدروم عقار جسر السويس قبل انهياره بأيام..صور

أكدت محافظة القاهرة أن عقار جسر السويس المنهار كان به مخزن ومصنع للملابس بالبدروم تم إخلائه وتشميعه، بمعرفة ضباط المرافق التابعين لحى السلام، وذلك بتاريخ 7 مارس الجارى وكان يعمل به على الأقل 90 عاملا .





كما تم تحرير المحضر رقم 4319 جنح السلام أول ضد و م مقيم شيراتون - القاهرة - لإدارته هو وشخص آخر سورى الجنسية، المصنع بدون ترخيص وتحويل نشاط البدروم، حيث تم تحرير المحضر وتم إخلاء البدروم من جميع محتويات المصنع وتشميعه.

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم و أرضى و 9 طوابق بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب "حى السلام 1"، وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين بالعقار، حيث تم نقل 23 حالة اصابة إلى مستشفى السلام و3 حالات وفيات وجارى البحث عن وجود اشخاص تحت الانقاض .

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة .

إخلاء المصنع قبل انهيار العقار



المصنع فى بدروم العقار قبل انهياره



حملة على المصنع قبل انهيار العقار بأيام



محافظة القاهرة أخلت مصنع فى بدروم عقار جسر السويس قبل انهياره بأيام



مدخل العقار