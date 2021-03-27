بث مباشر.. الحماية المدنية تواصل رفع الأنقاض بعقار جسر السويس المنهار

كتب محمود ياسين

تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بعقار جسر السويس المنهار، واليوم السابع يقدم بثا مباشرا من موقع الحادث.

وكات غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا فى الساعة 3 فجر اليوم بانهيار عقار مكون من بدروم وأرضى و9 طوابق متكررة بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، فيما تواصل قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض.

وعلى الفور انتقل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحادث وبرفقته قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات إنقاذ القاطنين.

وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.