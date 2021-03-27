السيطرة على حريق بمصنع للورق بالعاشر من رمضان دون خسائر فى الارواح

الزقازيق /أ ش أ/

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم السبت، من إخماد حريق بمصنع للورق بمدينة العاشر من رمضان؛ نتج عنه التهام النيران لكميات من تشوينات الورق، دون خسائر فى الأرواح أو أية إصابات ويجرى تقدير قيمة الخسائر.

وذكرت محافظة الشرقية - فى بيان اليوم - أن المعاينة الأولية أوضحت أن الحريق اندلع فى تشوينات ورق، ومن المرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء مجهول جسم مشتعل عليها.

وتم تحرير محضر بالحريق وإرساله للنيابة، التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، وقرر انتداب المعمل الجنائى لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتكثيف التحريات عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكان مدير أمن الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار قد تلقى بلاغا بنشوب حريق فى مصنع للورق بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان؛ فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف مديرها العميد محمد العادلى حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها للمصانع المجاورة.