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الرئيس السيسي: أقصى درجات الرعاية لمصابى حادث سوهاج وصرف معاش ثابت وتعويضات

السبت، 27 مارس 2021 12:00 م
الرئيس السيسي: أقصى درجات الرعاية لمصابى حادث سوهاج وصرف معاش ثابت وتعويضات الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير أقصى درجات الرعاية الممكنة للمصابين فى حادث قطارى سوهاج، وصرف معاش ثابت للمصابين بنسب عجز وعاهات مستديمة جراء الحادث، مع صرف التعويضات الملائمة لأسر الشهداء والضحايا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

 

 


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النقل

قطاري سوهاج

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