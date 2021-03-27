الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس خلال أسبوع بقيمة ملياري جنيه

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الداخلية بمجال الأمن العام في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 468 متهما، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 17 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود خلال أسبوع فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن مصرع عنصرين وضبط 325 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط- الجيزة – الدقهلية– الغربية – المنيا –كفرالشيخ- الأقصر- أسوان- القليوبية- دمياط) ، وبحوزتهم (216 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأسلحة البيضاء- كميات من المواد المخدرة) وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " سلاح- مخدرات– سرقة- خطف- قتل- إحراز ذخائر- شروع فى قتل"وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط 496 قطعة سلاح نارى أبرزها (54 بندقية آلية – 77 بندقية غير مششخنة– 34 مسدس – 331 فرد محلى – 1278 طلقة مختلفة الأعيرة - 1266 قطعة سلاح أبيض)، وضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها (مسدس – 11 فرد محلى– أجزاء وأدوات التصنيع)، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، وضبط 15 تشكيل عصابى، ضموا 49 متهماً ، إرتكبوا 96 حادث سرقة متنوع، وضبط 94 قضية أحداث، وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها.

وكشفت أجهزة الأمن غموض 81 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد ، سرقة بالإكراه ، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 133 متهماً.

وأثمرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 408563 حكم قضائى ، بينها 1559 حكم جناية، و151702 حكم حبس، و197644 حكم غرامة، و57658 مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة ، حيث شنت مباحث التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (8486 قضية تموينية متنوعة) ، بينها ضبط (133) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (617 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم (83295 جنيه، وضبط (20) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (345944 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8333) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (1270٫592) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (400) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (377٫320) طن ، وكذا ضبط (74) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (27٫290) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82367) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (60٫282٫107) جنيه.

وأثمرت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة عن ضبط (1462) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها التالى: (164) قضية ضرائب عامة ، كشف (139) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (94) قضية فى مجال الجمارك ، (299) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (502) حكم قضائى ، (243) قضية تحرى مدين ولجان فحص ، وكذا ضبط (9) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة– إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى- توظيف أموال – سوق مال- تهريب جمركى) ، (12) قضية فى مجالات (إختلاس المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه - إحتيال مصرفى– غسل أموال - كسب غير مشروع).. بقيمة إجمالية بلغت (2116603229جنيه) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وأسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات عن ضبط (1806) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) .. وكذا ضبط (1) تشكيل عصابى ضم (2) متهم إرتكبا واقعة "نشل"، فيما نجحت شرطة المصنفات فى مجال جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية وضبط كافة صور الخروج على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في ضبط (287) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى: (150) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات "البث الفضائى – البرمجيات – المصنفات السمعية والبصرية ".. بمضبوطات بلغت (101 كارت فك شفرة) وكذا (137) قضية فى مجال جرائم المطبوعات "التعدى على حقوق المؤلف – طباعة الكتب التعليمية – بيع وتداول الكتب والمطبوعات بدون ترخيص".. بمضبوطات بلغت (45867 كتب وأغلفة وملازم تعليمية).

وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (582) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية ، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة)، وكذا ضبط (1197) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (248) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم )، (180) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (150) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (430) لنش سياحى.

وتمكنت الجهود فى مجال أمن الموانئ من ضبط (13) قضية تهريب (بضائع– مستحضرات تجميل) ، وكذا (89) قضية متنوعة من أبرزها (دخول الدائرة الجمركية – نصب، وفى مجال الأمن السياحي تم ضبط (2216) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت الجهود فى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (1359) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها (1473) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ، وزنت (203٫536 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (184٫429 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (21٫393 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (410 جرام)، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (15٫902 كيلو جرام)، و(105623) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (9) قضايا بإجمالى (10) متهمين.. بمضبوطات بلغت (595 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (245163) مخالفة مرورية متنوعة .. أبرزها (43251 مخالفة تجاوز السرعة المقررة ، 4121 موقف عشوائى)، كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على عدد (1203) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (866) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين إيجابية (13) سائق منهم، وفحص (756) مركبة تبين مخالفة (168) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (6455) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (469) سائق منهم.

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (7075) قضية تموينية متنوعة، وضبط (1181) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بمضبوطات بلغت (8315) شيشة، وغلق (4428) محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (94395) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (93826) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (569) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.