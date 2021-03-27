اليوم السابع
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وسط إجراءات احترازية مشددة..

إقبال كبير على معرض الإسكندرية للكتاب.. 4 آلاف زائر فى أول يومين

السبت، 27 مارس 2021 04:41 م
إقبال كبير على معرض الإسكندرية للكتاب.. 4 آلاف زائر فى أول يومين معرض الإسكندرية للكتاب
الإسكندرية جاكلين منير

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شهد معرض الإسكندرية التاسع للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على، بأرض كوتة بالأزاريطة فى الفترة من 26 مارس حتى 3 إبريل، إقبالا جماهيريا كبيرا ، حيث بلغ عدد الزائرين منذ الافتتاح أمس وحتى الآن 4 آلاف زائر.

وأشارت الهيئة العامة للكتاب فى بيان لها، إلى أن المعرض يقام مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومراعاة السماح بدخول الزوار بالتناوب طبقا للطاقة الاستيعابية المقررة.

يذكر أن المعرض قد افتتحه هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب وبحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء الخميس الماضى ، ويشارك بالمعرض 90 ناشر بالإضافة إلى قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسة الاهرام ودار المعارف ومكتبة الإسكندرية وهيئة الشارقة للكتاب.

يضم جناح هيئة الكتاب 1500 عنوان من إصداراتها في مختلف المجالات والسلاسل مثل سلسلة رؤية وأحدث إصداراتها كتاب هؤلاء هم الإخوان، وكتب النشر العام ومنها السد العالى، بالإضافة إلى ركن الإبداع السكندرى للمؤلفين والمبدعين من أبناء الإسكندرية، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة وكتب الأطفال، والكتب الأجنبية بتخفيضات تصل إلى 20%

وجناح الكتاب المخفض كنوز هيئة الكتاب ويضم الكتب القديمة الصادرة عن الهيئة وتباع بأسعار مخفضة بقيمة جنيه واحد.


الاسكندرية

معرض الاسكندرية للكتاب

معارض الكتاب

معرض الكتاب

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