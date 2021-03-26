وزيرة الصحة: الرئيس وجه بإرسال طائرة للمساعدة فى إنقاذ مصابى حادث قطارى سوهاج

ماجد تمراز

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الرئيس السيسي وجه بإرسال طائرة للمساعدة فى إنقاذ مصابى حادث قطارى سوهاج، وتم التنسيق مع المستشفيات للتعامل مع الحالات التي تحتاج لتدخل دقيق، مشيرة إلى أن هناك تنسيق كامل مع المستشفيات الجامعية، وهناك تنسيق كامل مع المحافظات لمتابعة تداعيات الحادث.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مرفق السكة الحديد عانى لسنوات طويلة من الإهمال وهناك آلاف الكيلومترات من الخطوط وأنظمة التحكم والغدارة تعتمد على العامل اليدوي، وسيارات وقطارات متهالكة انتهى عمرها الافتراضي، هذا ما وجدناه عندما قررننا تطويره، وهو مرفق شديد الأهمية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي الآن: "رصدنا مئات المليارات وأنفقنا أموالا طائلة على عملية تطويره ولكن أمامنا مسار لنكمل كل الآمال المطلوبة لتطوير هذا المرفق، ونحن نعمل على تحديث الخطوط وتطوير المزلقانات، وتطوير نظم التحكم التي كانت تعمل بشكل يدوي إلى نظم كهربائية إلكترونية".

وقال: "لدينا اليوم أسطول جديد من القطارات يتم توريدها هذه الفترة وأنفق عليها عشرات المليارات، ولكن الأزمة الآن في الوقت الخاص بتطوير هذا المرفق الهام".