اليوم السابع
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نادى قضاة مجلس الدولة ينعى ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 08:27 م
نادى قضاة مجلس الدولة ينعى ضحايا حادث تصادم قطارين بسوهاج الحادث
كتب أحمد عبد الهادى

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نعي مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة - برئاسة المستشار سمير يوسف البهي نائب رئيس مجلس الدولة - ببالغ الحزن والألم شهداء ومصابي الحادث الأليم الذي وقع ظهر اليوم، بتصادم قطارين بمحافظة سوهاج، ويتوجه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرهم، سائلاً الله أن عز وجل أن يتغمد شهدائنا بوافر رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.
 
 
ويؤكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة على أن هذه الحوادث لن تفت في عضد مصرنا الغالية وفي خطواتها الحثيثة نحو تطوير كافة مرافق الدولة، بل إنها تزيدها إصرارًا على إنهاء مثل هذا النمط  من الحوادث، حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
 
 
 

نادي مجلس الدولة

حادث سوهاج

شهداء حادث سوهاج

تصادم قطارين

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