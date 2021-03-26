اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 08:54 ص
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مصادر بالبترول: تصدير 23 شحنة غاز مسال من إدكو منذ بداية 2021 وحتى الآن

الجمعة، 26 مارس 2021 08:00 ص
مصادر بالبترول: تصدير 23 شحنة غاز مسال من إدكو منذ بداية 2021 وحتى الآن الغاز المسال
كتبت – مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول، عن تصدير 23 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة منذ بداية 2021 وحتي الآن موضحا أن تصدير تأتي ما بين  الشحنات الفورية والعقود طويلة الأجل. 
 
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن هناك عدد من الشحنات سيتم تصديرها قبل نهاية الشهر الجارى.
 
بلغت الصادرات من شحنات الغاز الطبيعى المسال نحو 8 إلى 9 شحنات شهرياً منذ بداية عام 2021، كما سيساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط، فمن المتوقع أن ينتج المصنع نحو 4.5 مليون طن من الغاز سنوياً، بما يسهم فى زيادة الطاقة التصديرية إلى 12.5 مليون طن.
 
 

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