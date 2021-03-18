مصادر: تصدير شحنة غاز مسال رقم 22 من مصنع إدكو للإسالة خلال أيام

كتبت – مروة الغول.

كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول ، عن التجهيز لتصدير شحنة غاز مسال من مصنع ادكو للإسالة خلال أيام لافتا إلى أنها ضمن شحنات العقود طويلة الآجل.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنه بتصدير تلك الشحنة تصبح الشحنة رقم 22 للتصدير من مصنع إدكو منذ بداية العام الجارى وحتي الآن.

وكانت مصادر مسئولة بقطاع البترول، قد كشفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"عن أنه تم تصدير نحو 21 شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة منذ بداية العام الجارى وحتى الآن لافتا أن تلك الشحنات التي تم تصديرها من مصنع إدكو للإسالة خلال العام الجاري تأتي ما بين الشحنات الفورية والعقود طويلة الأجل .

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو مما يفتح آفاق جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.