اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 117 ألفا و699 طلب تصالح بقيمة 525 مليونا و965 ألف جنيه

الجمعة، 26 مارس 2021 02:29 م
محافظ كفر الشيخ: تلقينا 117 ألفا و699 طلب تصالح بقيمة 525 مليونا و965 ألف جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 117 ألفا و699 طلب تصالح، بقيمة 525 مليون و965 ألف جنيه، مشيراً إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين فى صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدا بأهالى المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، فى بيان له، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهاً، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات أو ب 13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

 

 

 

 


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