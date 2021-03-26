مبادرة "كلنا واحد" تستقبل الشهر الكريم بأسعار مخفضة لأهالى السويس

السويس- سيد نون

شهدت منافذ مبادرة "كلنا واحد"، التى تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمحافظة السويس، إقبالا من المواطنين على شراء الياميش والمكسرات.

وتنتشر منافذ مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، فى أحياء السويس الخمسة ، حيث شهد منفذ المبادرة بمنطقة الملاحة، إقبالا على شراء المستلزمات الرمضانية من الياميش والمكسرات والمواد الغذائية المختلفة التى يحتاجها المواطن خلال الشهر الكريم.

من جانبهم، عبر أهالى المحافظة عن سعادتهم لتوافر كافة المستلزمات الخاصة بهم بمنافذ المبادرة بأسعار فى متناول المواطن وأقل عن الماضي، بالإضافة لانتشار تلك المنافذ فى أحياء المحافظة المختلفة.

وقال خالد محمد، موظف، إنه فوجئ بتواجد كافة السلع بجودة عالية والموجودة فى باقى المحلات التجارية بأسعار مخفضة جدا.

وأشارت سماح فرج، ربة منزل، إلى أنها كانت لا تتوقع أن تقوم بشراء كافة المستلزمات الخاصة بها لرمضان، موضحة أن الأسعار فى المنفذ ساعدتها على شراء كل ما كانت تحتاجه من أجل رمضان.