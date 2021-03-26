علاج عدوى المسالك البولية بطرق بسيطة.. تجنب التوابل واشرب الكثير من الماء

كتبت مروة هريدى

عدوى المسالك البولية (UTI) هو التهاب يُصيب أى جزء من الجهاز البولى، سواء كان فى الكلى أو المثانة ولكنها شائعة فى الجزء السفلى من الجهاز البولى وتحديدًا فى المثانة والإحليل، وتكون عدوى المسالك البولية مؤلمة وتسبب انزعاجًا كبيرًا ولكن يمكن التعامل معها باستخدام بعض العلاجات المنزلية، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

ينتج التهاب المسالك البولية عن تراكم البكتيريا عبر الإحليل، وهى القناة التى تربط المثانة إلى خارج الجسم المعروفة باسم (مجرى البول)، ثم تنتشر العدوى بعد ذلك فى أجزاء أخرى من الجهاز البولى، ويشمل التهاب المسالك البولية نوعين:

1- التهاب المثانة

يحدث هذا النوع من التهاب المسالك البولية عادة بسبب الإشريكية القولونية وهى نوع من البكتيريا توجد عادة فى الجهاز الهضمى.

2- إصابة مجرى البول المعروف أيضًا باسم التهاب الإحليل:

يحدث التهاب الإحليل عندما تنتشر بكتيريا الجهاز الهضمى من فتحة الشرج إلى مجرى البول.

- أعراض التهاب المسالك البولية

1- رغبة قوية ومستمرة فى التبول

2- حرقان عند التبول

3- ظهور دم فى البول

4- البول المتقطع على فترات قصيرة

5- ظهور رائحة قوية للبول

6- ألم فى الحوض لدى النساء فقط

- علاج المسالك البولية

يعالج الأطباء عادةً التهابات المسالك البولية بوصف المضادات الحيوية، ومع ذلك فهى ليست الخيار الوحيد لأن هناك العديد من العلاجات التى لا تتطلب وصفة طبية ويمكن القيام بها فى المنزل وستكون سريعة وسهلة في التقليل من الأعراض المؤلمة عن التهاب المسالك البولية:

1- شرب الكثير من الماء يساعد فى طرد البكتيريا المسببة لعدوى المسالك البولية.

2- تناول المشروبات والأطعمة الغنية بفيتامين سى، حيث إن تناول الكثير من فيتامين سى يجعل البول حمضيا ويساعد ذلك فى منع نمو البكتيريا فى المسالك البولية، ولكنها قد تسبب تهيج فى المثانة بسبب التأثير الحمضى ما يترتب عليه الشعور بآلام وقت التبول.

3- الامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالتوابل والنيكوتين والمشروبات الغازية والكافيين التي من شأنها أن تزيد تهيج المثانة، وبدلًا من ذلك احرص على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالألياف المفيدة للجهاز الهضمي مثل دقيق الشوفان أو العدس.

4- تكرار التبول للتخلص من البكتيريا المسببة للعدوى.

5- قُم بتجربة بعض العلاجات العشبية التى تساعد في مكافحة عدوى المسالك البولية.