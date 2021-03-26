طائرة المنتخب تغادر نيروبى فى طريقها لمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

غادرت مطار نيروبى عاصمة كينيا، منذ قليل، طائرة مصر للطيران الرحلة رقم 3031 والتى تقل بعثة المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى طريقها إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تصل الطائرة حسب الجدول التشغيلي المتوقع فى الساعات الأول من صباح اليوم الجمعة.

وحسب مصادر بمطار القاهرة فإن الطائرة تقل على متنها حوالى 60 راكبًا ضمن البعثة الرسمية لمنتخب مصر.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الكينى بهدف لكل منهما، في المباراة التى جرت بينهما أمس الخميس بالجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون على ستاد كاسرانى بالعاصمة الكينية نيروبى، وبهذه النتيجة تأهل منتخب مصر رسميًا لنهائيات كان 2022، للمرة الـ25 فى تاريخه معززًا رقمه القياسى.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويًا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميًا.