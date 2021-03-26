اليوم السابع
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سقوط مستريح المواد الغذائية بالقاهرة جمع 2 مليون جنيه من ضحاياه

الجمعة، 26 مارس 2021 11:44 ص
سقوط مستريح المواد الغذائية بالقاهرة جمع 2 مليون جنيه من ضحاياه الأموال العامة -أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم توظيف الأموال، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم توظيف الأموال.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة) و(4) آخرين بقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بلغت أكثر من (2 مليون جنيه) بزعم استثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، عقب إيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة  ثم قام بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون .

وأكدت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بتلقى مبالغ مالية من الشاكين بغرض استثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية مٌقابل أرباح، إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمُخالفة للقانون، كما أشارت التحريات إلى أن المشكو فى حقه محبوس بقسم شرطة بولاق الدكرور بالقاهرة على ذمة إحدى القضايا.


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الداخلية

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