سعر الريال السعودى اليوم.. يسجل 4.15 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

تباين سعر الريال السعودى اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل قال خبراء اقتصاد وإستراتيجيون إن النمو الاقتصادي وارتفاع عائدات السندات سيبقيان الدولار أقوى في الوقت الحالي، لكن الارتفاع سيفقد الزخم في وقت لاحق في 2021 بسبب ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التيسير النقدي والعجز المالي الآخذ في المتزايد في الولايات المتحدة.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:



سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.18 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه.

4.20 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء. 4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.15 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.09 جنيه للشراء. 4.09 جنيه للشراء.

4.24 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.13 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 4.12 جنيه.

4.22 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.21 جنيه. سعر الريال السعودى فى قناة السويس 4.17 جنيه للشراء. 4.17 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى 4.11 جنيه للشراء.

4.21 جنيه للبيع.