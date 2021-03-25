سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس.. واليورو بـ 4.43 ريال سعودى

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 25-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.44 ريال سعودى، فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى يسجل 29.08 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.97 ين ياباني.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلي ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك مصر عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD) 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى. 1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى. يورو (EUR) 1 يورو يسجل 4.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.44 ريال سعودى.

ين يابانى (JPY) 1 ريال سعودى يسجل 0.23 يورو. 1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.08 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.97 ين ياباني. جنيه مصرى (EGP) 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى. 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى. درهم إماراتى (AED) 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى. 1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.48 ريال سعودى مقابل سعره أمس 208.77 ريال سعودى.