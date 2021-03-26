اليوم السابع
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سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم.. واليورو بـ 4.42 ريال سعودى

الجمعة، 26 مارس 2021 03:03 م
سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم.. واليورو بـ 4.42 ريال سعودى عملات
كتبت : سماح حمدى

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تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، بينما انخفض سعر 1 يورو لـ 4.42 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.43 ريال سعودى، فى حين ارتفع سعر ين ياباني 1 ريال سعودى يسجل يسجل  29.22 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.08 ين ياباني.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا ثباتا فى البنك الأهلي عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين استقر سعره فى بنك الإسكندرية عند سعر 4.12 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.42 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.43 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.23 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  29.22 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.08 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، ليسجل سعر الذهب لـ "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية لـ 208.01 ريال سعودى مقابل سعره أمس 208.48 ريال سعودى.
 
واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ وازن ارتفاع العوائد الأمريكية والمخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي عقب ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا وصعود الدولار، حيث إن المعدن الأصفر ما زال على مسار تسجيل أول انخفاض أسبوعي في ثلاثة أسابيع.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  208.01 ريال  بما يعادل  55.46$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  190.68 ريال  بما يعادل  50.84$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 182.01 ريال  بما يعادل  48.53$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  156.01 ريال  بما يعادل  41.60$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  121.34 ريال  بما يعادل  32.35$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  104.01 ريال بما يعادل  27.73$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,469 ريال بما يعادل  1,725$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,456 ريال بما يعادل 388.25$

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,012 ريال  بما يعادل 55,463$
 
 
 

الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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