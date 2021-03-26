اليوم السابع
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خبير فى النقل ينفى صحة التوصل لأسباب حادث قطارى سوهاج ويؤكد: ننتظر تحقيقات النيابة العامة واللجنة الرباعية

الجمعة، 26 مارس 2021 05:09 م
خبير فى النقل ينفى صحة التوصل لأسباب حادث قطارى سوهاج ويؤكد: ننتظر تحقيقات النيابة العامة واللجنة الرباعية حادث قطار سوهاج
كتب رضا حبيشى

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نفى خبير فى النقل صحة ما تم الترويج له بشأن أسباب حادث تصادم قطارى سوهاج، مؤكدًا على صعوبة التكهن فى الوقت الراهن بالأسباب، وقال إن التركيز حاليًا على مرحلة إنقاذ المصابين، ورفع آثار التصادم وتحليل ما حدث من خلال فريق النيابة العامة والفنيين.

 

وأكد الخبير، أنه من الصعوبة فى مثل هذه الحوادث الجزم بالسبب الحقيقى، مطالبا بالانتظار لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها، وكذلك اللجنة الرباعية التى أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيلها لكشف ملابسات الحادث.

 

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بتشكيل لجنة من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكليه الهندسة للتحقيق فى حادث قطارى سوهاج وكشف كافة الملابسات الخاصة بالواقعة والوقوف على الأسباب والمسئوليات، كما وجه الرئيس السيسي بانتقال رئيس الوزراء وبرفقته وزراء الصحة والتضامن الاجتماعى والنقل لموقع الحادث لمتابعة إجراءات رعاية الضحايا وتكليف القوات المسلحة بالمشاركة فى نقل المصابين والرعاية الطبية.

 

وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل فى حادث اصطدام قطارين بسوهاج. وقالت النيابة العامة فى بيان، إن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مقر الحادث لمباشرة إجراءات التحقيق.

 

كما انتقل النائب العام إلى موقع الحادث لبدء التحقيقات فى الحادث، والوقوف على الأسباب التى أدت للحادث.

 

وقال الخبير فى النقل، إن الإعلان عن تفاصيل الحادث والمتسبب فيه يحتاج لبعض الوقت، مطالبًا بعدم الانسياق خلف الشائعات التى يتم ترويجها، أو التحليلات الاستباقية، كما طالب الجميع الالتزام بما ستصدره النيابة العامة من بيانات، خاصة أنها صاحبة الحق الأصيل فى إجراء التحقيق وإعلان النتائج.

 

وسبق أن أهابت النيابة العامة بكافة الجهات الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم قطارى بسوهاج، مشددة أنها تتولى التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.


اصطدام قطارين

تصادم قطارين

قطار سوهاج

قطار طهطا

تصادم قطارين في سوهاج

تصادم قطارين في طهطا

ضحايا ومصابين

سقوط ضحايا

النقل

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