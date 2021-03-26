تنفيذ 739 حكما قضائيا وضبط 25 قضية تموينية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان، اليوم، حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، وأسفرت الجهود عن ضبط 739 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 159 هارباً من جنح الحبس الجزئى، وضبط 28 هاربا من جنح الحبس المستأنف، كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 364 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 185 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وضبط 3 قضايا جنايات.

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، كما تم ضبط 6 متهمين وبحوزتهم كمية من البانجو تزن 550 جراما و5 قطع سلاح نارى، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والسلاح النارى وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط قضية سلع منتهية الصلاحية، 2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص له، وتحرير 5 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وتحرير 6 قضايا عدم حمل شهادة صحية و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و2 قضية بيع بأزيد من السعر الرسمي.

وتم ضبط 18 قضية فى مجال ضبط قضايا المسطحات المائية ومحاضر ضد المخالفين لقانون الرى.