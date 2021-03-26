بوريس جونسون يشارك الأطفال الرسم والتلوين وطرق والتوعية ضد كورونا.. صور

كتب محمد تهامى زكى

حرص بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطانى، على زيارة الأطفال فى أحد الحضانات غرب لندن، مساء الخميس، وشاركهم فى أنشطة الرسم والتلوين، كما حرص على مشاركتهم بطرق التوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



بوريس جونسون

ونشر جونسون، عبر حسابه على انستجرام، صورا له خلال تواجده مع الأطفال فى الحضانة، صحبها بتعليق: "نقدم للرضع والأطفال الرعاية والاهتمام والحب الذى يحتاجون إليه لتحقيق إمكاناتهم الكاملة".



جونسون

فيما أشارت وسائل إعلام بريطانية، إلى أن جونسون تبادل الحديث مع المعلمات والموظفات عن أوضاع الأطفال وإجراءات الحفاظ على سلامتهم.



رئيس وزراء بريطانيا

من ناحية أخرى، اتهم رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، شركات الأدوية التى تتولى تصنيع اللقاحات الخاصة بوباء كورونا بـ"الجشع"، قبل أن يتراجع عن هذا التصريح الذى أدلى به خلال اجتماع مع نواب حزب المحافظين.





وخلال الاجتماع، ذكر جونسون إن الرأسمالية والجشع كانا سبباً فى نجاح تجربة تطعيم البريطانيين بلقاح كورونا، قائلا: "سبب نجاحنا للقاح هو الرأسمالية، وبسبب جشع الشركات، يا أصدقائى.. لقد جاءوا لأن حوالى 28.3 مليون شخص فى المملكة المتحدة - أكثر من نصف السكان البالغين - تلقوا على الأقل جرعة أولى من لقاح أكسفورد أسترا زينيكا أو فايزر"، مشيدا بـشركة استرازينيكا لتقديمها لقاحات فى المملكة المتحدة بسعر التكلفة.



