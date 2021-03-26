اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تأمر بتشكيل لجنة لمعاينة منزل غربال المنهار وتطلب ملف العقار من الحي

الجمعة، 26 مارس 2021 11:24 ص
النيابة تأمر بتشكيل لجنة لمعاينة منزل غربال المنهار وتطلب ملف العقار من الحي انهيار سقف عقار قديم
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت نيابة محرم بك بالاسكندرية، التصريح بدفن ضحيتي انهيار سقف عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة "غربال" بعد توقيع الكشف الطبي عليهما لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب التحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار من الحي لفحصه.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ بانهيار سقف العقار رقم 31 شارع أحد متفرع من شارع شجرة الدر بمنطقة غربال بمحرم بك.

علي الفور انتقل ضباط قسم شرطة محرم بك وقوات إدارة الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار مكون من أرضي و3 طوابق علوية بناء قديم، وانهيار سقف الطابق الثالث حتى سطح الأرض، وتم فرض كردون أمني وحول المنزل المنهار، أسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد .خ.أ، 42 سنة، وزكريا .خ.إ، 60 سنة، وإصابة محمد .ز.خ، معاق ذهنيا، تم نقل الجثتين لمشرحة الإسعاف والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

 

 


الاسكندريه

انهيار عقار

انهيار منزل في الإسكندرية

انهيار منزل في محرم بك

انهيار منزل غربال

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة