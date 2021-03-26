اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 05:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الفانوس المصرى جودة عالية وألوان زاهية وأقل سعر.. من 10 لـ300 جنيه "صور"

الجمعة، 26 مارس 2021 05:15 ص
الفانوس المصرى جودة عالية وألوان زاهية وأقل سعر.. من 10 لـ300 جنيه "صور" عروض من الفوانيس بسوق القيسارية فى أسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثبت الفانوس المصري هذا العام في أسواق محافظة أسيوط، أن المنتج المصري أفضل بكثير عن نظيره المستورد نظرا لقوة الخامات المصنعة منها الفوانيس وجودة التقفيل، فضلا عن رخص أسعاره مقارنة بأقل الأسعار للفانوس المستورد، وهذا العام فرض الفانوس المصري بأشكاله المختلفة سواء النحاسي أو الخشبي أو المصنوع من الأقمشة نفسه في السوق الأسيوطي، وفي أحد شوارع سوق القيسارية السوق الأقدم بمحافظة أسيوط ينتشر باعة الفوانيس بأسعار الجملة.

ويقول محمد مصطفي، تاجر فوانيس بالجملة، إن هذا العام استطاع الفانوس المصري إثبات نفسه، وفرض كلمته بأشكاله المتنوعة والمتعددة والعريقة والقديمة، والتي تشعرنا بالفعل بجو شهر رمضان المبارك نظرا لأشكال الفوانيس النحاسية ذات الألوان الذاهية والجميلة والرسومات القديمة، والفوانيس المصرية يبدأ أسعارها من 10 جنيهات وحتى 300 جنيه ويقدر سعرها وفقا لحجمها، وجودتها والمواد المصنعة منها.

وأضاف مصطفي، أن الأسعار في متناول الجميع ويمكن لكل فئات المجتمع أن تشتري لأبنائها فانوس رمضان، وذات خامات عالية تتحمل الخبطات، وتتحمل الحركة الزائدة للأطفال.

وأشار مصطفي عثمان تاجر فوانيس، إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع فى مصر بدأت هذا العام في تصنيع وتقفيل الفانوس المصري، ومنها مصانع في العاشر من رمضان أو حتى في المدينة الصناعية بمدينة أسيوط، ومن الجيد للتاجر الفانوس المصري يتاح لنا تغيير أي فانوس فيه عطل أو كسر، وذلك كان غير موجود في الفانوس الصيني أو المستورد الذي كنا نتحمل أى تلفيات فيه، موضحا أن موسم بيع الفوانيس يبدأ مع بدايات شهر رجب ونبدأ فى التوزيع للتجار على مستوى المحافظة، ويستمر معنا الموسم حتى نهاية شهر رمضان.

وأضاف عثمان، أن الأسعار هذا العام أقل بكثير إذا ما قورنت بالعام الماضي مع انتشار الفانوس المستورد العام الماضي أما المصري فهو خامة ممتازة وجيدة جدا وتتحمل لعب الأطفال وقابلة حتى للإصلاح وأسعار في متناول كل فئات الشعب حتى أن هناك فوانيس جميلة وسعرها 5 جنيهات أى مناسبة لظروف كل فئات المجتمع.
 

اقبال على شراء الفوانيس
إقبال على شراء الفوانيس
 
فوانيس رمضان تزين شوارع اسيوط
فوانيس رمضان تزين شوارع أسيوط
 
أحد تجار الجملة لبيع الفوانيس بأسيوط (2)
أحد تجار الجملة لبيع الفوانيس بأسيوط
 
أحد تجار الجملة لبيع الفوانيس بأسيوط (1)
أحد تجار الجملة لبيع الفوانيس بأسيوط
 
عروض من الفوانيس بسوق القيسارية (2)
عروض من الفوانيس بسوق القيسارية
 
عروض من الفوانيس بسوق القيسارية (1)
عروض من الفوانيس بسوق القيسارية
 
فوانيس رمضان فى اسواق اسيوط (1)
فوانيس رمضان فى أسواق أسيوط
 
فوانيس رمضان فى اسواق اسيوط (2)
فوانيس رمضان فى أسواق أسيوط

فوانيس رمضان

شهر رمضان

تجارة الفوانيس

الفانوس المصري

شهر رمضان الكريم

سوق القيسارية

أسيوط

اخبار أسيوط

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

اخبار

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الفانوس العربى على الأصل دور.. حمودة كتانة أشهر صانع فوانيس تراثية بالأقصر.. فيديو

الخميس، 25 مارس 2021 03:30 ص

قصة كفاح صانعة فوانيس الخرز ببنى سويف.. ندى جمال: تعلمت صناعتها من برنامج بالتليفزيون.. أبيع الفانوس بـ 60 جنيها لأساعد أسرتى.. وأحلم بمشروع كبير للمشغولات اليدوية المصنعة من الخرز.. فيديو وصور

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:00 م

وحوى يا وحوى.. فوانيس رمضان أشكال وألوان استعدادا للشهر الكريم.. فيديو

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:22 م

تعرف على أسعار فوانيس رمضان بشوارع القاهرة

الإثنين، 22 مارس 2021 04:00 ص

فوانيس وكراسي وستائر.. العم محمد 30 عاما في حرفة الجريد وراثة عن الآباء بقنا

الإثنين، 22 مارس 2021 12:00 ص

هاتوا الفوانيس يا ولاد.. تعرف على أسعار وأشكال فانوس رمضان 2021

الأحد، 21 مارس 2021 04:14 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة