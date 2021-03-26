الفانوس المصرى جودة عالية وألوان زاهية وأقل سعر.. من 10 لـ300 جنيه "صور"

أسيوط - فريق المحافظات

أثبت الفانوس المصري هذا العام في أسواق محافظة أسيوط، أن المنتج المصري أفضل بكثير عن نظيره المستورد نظرا لقوة الخامات المصنعة منها الفوانيس وجودة التقفيل، فضلا عن رخص أسعاره مقارنة بأقل الأسعار للفانوس المستورد، وهذا العام فرض الفانوس المصري بأشكاله المختلفة سواء النحاسي أو الخشبي أو المصنوع من الأقمشة نفسه في السوق الأسيوطي، وفي أحد شوارع سوق القيسارية السوق الأقدم بمحافظة أسيوط ينتشر باعة الفوانيس بأسعار الجملة.



ويقول محمد مصطفي، تاجر فوانيس بالجملة، إن هذا العام استطاع الفانوس المصري إثبات نفسه، وفرض كلمته بأشكاله المتنوعة والمتعددة والعريقة والقديمة، والتي تشعرنا بالفعل بجو شهر رمضان المبارك نظرا لأشكال الفوانيس النحاسية ذات الألوان الذاهية والجميلة والرسومات القديمة، والفوانيس المصرية يبدأ أسعارها من 10 جنيهات وحتى 300 جنيه ويقدر سعرها وفقا لحجمها، وجودتها والمواد المصنعة منها.



وأضاف مصطفي، أن الأسعار في متناول الجميع ويمكن لكل فئات المجتمع أن تشتري لأبنائها فانوس رمضان، وذات خامات عالية تتحمل الخبطات، وتتحمل الحركة الزائدة للأطفال.



وأشار مصطفي عثمان تاجر فوانيس، إلى أن هناك عددا كبيرا من المصانع فى مصر بدأت هذا العام في تصنيع وتقفيل الفانوس المصري، ومنها مصانع في العاشر من رمضان أو حتى في المدينة الصناعية بمدينة أسيوط، ومن الجيد للتاجر الفانوس المصري يتاح لنا تغيير أي فانوس فيه عطل أو كسر، وذلك كان غير موجود في الفانوس الصيني أو المستورد الذي كنا نتحمل أى تلفيات فيه، موضحا أن موسم بيع الفوانيس يبدأ مع بدايات شهر رجب ونبدأ فى التوزيع للتجار على مستوى المحافظة، ويستمر معنا الموسم حتى نهاية شهر رمضان.



وأضاف عثمان، أن الأسعار هذا العام أقل بكثير إذا ما قورنت بالعام الماضي مع انتشار الفانوس المستورد العام الماضي أما المصري فهو خامة ممتازة وجيدة جدا وتتحمل لعب الأطفال وقابلة حتى للإصلاح وأسعار في متناول كل فئات الشعب حتى أن هناك فوانيس جميلة وسعرها 5 جنيهات أى مناسبة لظروف كل فئات المجتمع.





إقبال على شراء الفوانيس





فوانيس رمضان تزين شوارع أسيوط



أحد تجار الجملة لبيع الفوانيس بأسيوط





أحد تجار الجملة لبيع الفوانيس بأسيوط





عروض من الفوانيس بسوق القيسارية





عروض من الفوانيس بسوق القيسارية





فوانيس رمضان فى أسواق أسيوط

