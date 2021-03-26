الرئيس الأوكرانى يعتمد استراتيجية عسكرية تساهم فى الانضمام لحلف الناتو

أعلن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، عن اعتماد استراتيجية الأمن العسكرى الأوكرانى، التي من شأنها أن تساهم في الشراكة والانضمام إلى حلف شمال الأطلسى أعلن الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكي، عن اعتماد استراتيجية الأمن العسكري الأوكراني، التي من شأنها أن تساهم في الشراكة والانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (الناتو)، وجاء فى المرسوم الرئاسى: "تتوافق الحماية الشاملة لأوكرانيا مع الحق السيادي لكل دولة في الدفاع عن نفسها ضد العدوان، والذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".

وأكد المرسوم بحسب "سبوتنيك" أن "أوكرانيا لا تهدف إلى تحقيق التكافؤ العسكرى مع روسيا، نظرا لأن ذلك قد يؤدي إلى العسكرة المفرطة للدولة، ولكنها تريد الحفاظ على التوازن والجمع بين الوسائل العسكرية وغير العسكرية لضمان الأمن لأوكرانيا"، كما أشار المرسوم إلى أن "تطبيق الاستراتيجية سوف يساهم في تكامل أوكرانيا في الشراكة الأطلسية والحصول على عضوية في حلف الناتو، وتنص الوثيقة على المشاركة الفعالة فى العمليات الدولية لدعم السلام والأمن".

بالإضافة إلى ذلك، حددت الاستراتيجية أهداف وأولويات ومهام سياسة الدولة في المجال العسكرى والدفاع والتطوير العسكرى التى بحسب المرسوم الرئاسي، تهدف إلى حماية المصالح الوطنية من التهديدات العسكرية، ومنع أو ردع العدو من استخدام القوة العسكرية على نطاق واسع ضد أوكرانيا وكذلك "إنهاء الاحتلال المؤقت من قبل روسيا لجزء من أراضي أوكرانيا" حسب ما جاء فى المرسوم.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجد الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقا للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف، كما أدت الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا، إلى توقف الاجتماعات بين روسيا والحلف بصيغة مجلس "روسيا - الناتو" بشكل شبه تام.