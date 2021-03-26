اليوم السابع
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الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تنعى شهداء حادث قطارى سوهاج

الجمعة، 26 مارس 2021 08:44 م
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى تنعى شهداء حادث قطارى سوهاج الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي
كتب محمد أسعد

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نعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهداء حادث قطاري سوهاج، والذي أسفر عن وفاة 32 وإصابة آخرين.
 
وكتبت الوزيرة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أدعو الله أن يتغمد شهداء حادث سوهاج الأليم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر، كما أدعوه أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل، حفظ الله مصر من كل مكروه وسوء".
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد على أن هناك تعليمات من الرئيس بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية، وتوجيه العناية اللازمة للمصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين، موضحا أن الرئيس وجه بمضاعفة أرقام التعويضات لتصل إلى 100 ألف جنيه لحالات الوفاة ومن 20 إلى 40 ألف جنيه للمصابين.
 
وقال إن الدولة تنفق مليارات الجنيهات على تطوير مرفق السكة الحديد لتطويره، مؤكدا أن التحدى الكبير الذى تواجه الدولة هو تطوير المرفق وفى نفس الوقت استمراره للمواطنين، مؤكدا: "لن نترك المتسبب فى حادث قطارى سوهاج بدون عقاب رادع".
 
 

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