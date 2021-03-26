إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 125.55 مليونا والوفيات مليونان و883301

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على125.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و883301.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 546942 30121978

البرازيل 303462 12320169

الهند 160949 11846652

روسيا 224284 4501859

فرنسا 93378 4424087

المملكة المتحدة 126445 4319128

إيطاليا 106799 3464543

إسبانيا 74420 3247738

تركيا 30619 3120013

ألمانيا 75584 2727907

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - 14128 815605

العراق

36 - 6277 571290

الأردن

38 - المغرب 8788 493353

40 - لبنان 5964 452281

41 - الإمارات 1466 448637

6630 386782

42

- السعودية

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.