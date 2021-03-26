اليوم السابع
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الجمعة، 26 مارس 2021 09:02 م
خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 125.55 مليونا والوفيات مليونان و883301

الجمعة، 26 مارس 2021 08:10 م
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 125.55 مليونا والوفيات مليونان و883301 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على125.55 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم،  فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و883301.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذاكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

 وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:  

   

 الدول والمناطق    إجمالى الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة  546942               30121978

 البرازيل          303462               12320169

 الهند             160949               11846652

 روسيا             224284               4501859

 فرنسا             93378                4424087

 المملكة المتحدة   126445               4319128

 إيطاليا           106799               3464543

 إسبانيا           74420                3247738

 تركيا             30619                3120013

 ألمانيا           75584                2727907

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول وترتيبها       عدد الوفيات           عدد الإصابات

   28 -       14128                 815605

 العراق                                    

   36 -   6277                  571290

 الأردن                                    

   38 - المغرب        8788                  493353

   40 - لبنان         5964                  452281

   41 - الإمارات      1466                  448637

                      6630                  386782

 42                       

  - السعودية                          

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.

   

 


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