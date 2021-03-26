أطعمة تساعدك على زيادة الوزن بشكل صحي.. "لو بتعانى من النحافة"

ندى سليم

نقص الوزن أمر مزعج للكثيرين ممن يعانون من النحافة المفرطة ويسعون لزيادة الوزن، فعلى الرغم من أن السمنة تؤرق العديد الذين يعانون من زيادة الوزن، إلا أن هناك أيضا من يحلم بالقضاء على النحافة المفرطة، ويتبعون من اجل ذلك العديد من الحيل لاكتساب الكيلو جرامات.



كيف تكسب مزيدا من الوزن بطريقة صحية

وطبقا لتقرير نشر في موقع انسايدر، فإن اكتساب الوزن لابد أن يتم بطريقة صحية وبصورة تستهدف بناء العضلات واكتساب الدهون المفيدة للصحة، نظرا لأن نقص الوزن قد ينتج عنه مشاكل عديدة مثل ضعف جهاز المناعة أو هشاشة العظام.

ويمكن أن تساهم العديد من العوامل المختلفة في نقص الوزن، مثل الوراثة، أو تناول بعض الأدوية، أو عدم تناول الطعام بشكل كافٍ ، أو التعافي من مرض خطير.

وهناك بعض الخطوات التي تمحنك مزيدا من الوزن بطريقة صحية:



1.تناول المزيد من السعرات الحرارية:



لابد من تناول سعرات حرارية أكثر مما تحرق في المتوسط، حيث يحتاج مرضى النحافة إلى 3550 سعرة حرارية إضافية لزيادة وزن الجسم بأمان، وإذا كنت ترغب في أكثر من ذلك تناول 500 سعرة حرارية إضافية في اليوم.

2.تناول الفواكة والخضراوات ذات السعرات الحرارية العالية:



سواء كنت تحاول زيادة وزنك أو خسارته أو الحفاظ عليه ، فإن تناول نظام غذائي جيد من الفواكه والخضراوات والبروتينات والحبوب هو مفتاح الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن، إلا ان بعض الفواكة والخضراوات قد تسهم في زيادة وزنك مثل:

1.التمر

2.الزبيب

3.الفاصوليا السوداء

4.الموز

5.تناول الأطعمة الغنية بالطاقة

3. تناول الأطعمة الغنية بالطاقة:



والتي تشمل الأفوكادو، المكسرات ، مثل اللوز، وزيت الزيتون، والفاكهة المجففة مثل المشمش .

4. تناول المشروبات المليئة بالبروتين والسعرات الحرارية:



والتي تشمل مشروب السموذي مع زبدة الفول السوداني ، بذور الشيا ، الفاكهة ، الزبادي ، والحليب كامل الدسم، وعصير الفواكة الذى يحتوي على سعرات حرارية أكثر من الفاكهة الكاملة، ومسحوق البروتين غير المحلى والذي يمكن إضافته إلى المشروبات أو دقيق الشوفان أو الزبادي.

5. إضافة الصلصات والتوابل المختلفة لوجباتك:



إضافة الصلصات لوجباتك يمكن أن يساعد في زيادة استهلاك السعرات الحرارية، التي تشمل بعض التوابل مثل الفلفل الحار بالجبن المبشور، ودهن زبدة الفول السوداني أو زبدة اللوز على الخبز المحمص أو الفطائر، او تحضير الخضار المحمصة بزيت الزيتون

6. زيادة تناول البروتين



تتكون العضلات من البروتين ، لذا فإن تناول المزيد من البروتين أثناء تدريب القوة يضمن أن تلك السعرات الحرارية تستهدف بناء العضلات وليس الدهون، والتي تشمل سمك السلمون والبيض والفاصوليا والمكسرات .

7.حاول تجنب بعض التمارين الرياضية:



التي تشمل تمارين الكارديو الشديدة، مثل الجري ، لأنها قد تحرق السعرات الحرارية الإضافية التي تتناولها وتمنع زيادة الوزن، بدلاً من ذلك ، اختر التمارين الهوائية منخفضة التأثير مثل المشي.