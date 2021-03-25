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وفاة محمد سالم رئيس نقابة الزراعة والرى.. واتحاد العمال: صاحب رحلة عطاء متميزة

الخميس، 25 مارس 2021 01:23 ص
وفاة محمد سالم رئيس نقابة الزراعة والرى.. واتحاد العمال: صاحب رحلة عطاء متميزة القيادى العمالى محمد سالم مراد
كتب محمود راغب

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نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بكافة مؤسساته، القيادى العمالى محمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد العام، رئيس النقابة العامة للزراعة والرى، والذى وافته المنية الأربعاء.
 
وقال اتحاد عمال مصر، فى بيان له، أن القيادى العمالى وافته المنية اليوم بعد رحلة عطاء نقابية متميزة، مدافعاً عن حقوق العمال، وممثلا لمصر فى محافل عربية ودولية عديدة.
 
واختتم البيان: "ينعى الاتحاد العام، الفقيد الكبير، يدعو الله أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ،ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، سائلا لأهله وذويه الصبر والسلوان ..وإنا لله وإنا إليه راجعون .. " 
 
 
 

عمال مصر

اتحاد عمال مصر

محمد سالم

وفاه القيادى العمالى محمد سالم

القيادى العمالى محمد سالم

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