محافظ كفر الشيخ يستقبل وفد نواب تنسيقية الأحزاب لبحث منظومة التحول الرقمى

كفر الشيخ - محمد سليمان

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، وفد من أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمكتبه بديوان عام محافظة كفر الشيخ.

وأشار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إلى منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة المصرية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، لتنفيذ الاستراتيجية لبناء مصر الرقمية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخلق مجتمع رقمي متكامل وتحقيق نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمات الحكومية من خلال إتاحتها رقمياً بشكل مبسط يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين كفاءة العمل، وذلك عن طريق تعزيز تنمية ورقمنة الخدمات الحكومية وبناء القدرات الرقمية للعاملين ونشر الثقافة الرقمية بقطاعات الدولة المختلفة.

ودعا محافظ كفرالشيخ، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بزيارة إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، لافتاً أنها تختص برصد أي متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء في البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو مخالفات البناء بشكل دقيق من خلال التصوير الجوى، مؤكداً أنه تم تدريب أعضاء الوحدة لرفع كفاءتهم بشكل مستمر.

من جانبه، أوضح عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن محافظة كفرالشيخ هي الأولى بين المحافظات في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة، والتحول الرقمي بدعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، كما أشار إلى أن هناك العديد من الجهود المبذولة للارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، وذلك فى إطار التنمية الشاملة بالمحافظة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المركز أيضًا يشتمل على خريطة رقمية للطرق، ترصد الطرق وما تحتاجه، بالإضافة إلى إنشاء مركز شبكات المرافق بحيث تحديد المرافق قبل الحفر، وبهذا أصبح لدى المحافظة منظومة متكاملة خاصة بالرصد الفضائي.



الحضور خلال الاجتماع



جانب من الحضور واستقبال المحافظ



جانب من الحضور



محافظ كفر الشيخ و أعضاء ونواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين



محافظ كفر الشيخ ونائبه وجانب من اللقاء