محافظ أسوان لنواب البرلمان: وضع كورونا مستقر وجهود لمجابهة الأزمة

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

واصل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أجل العمل على تلبية المطالب الجماهيرية ووضع الحلول العاجلة للمشاكل والهموم التي يعانى منها المواطن الأسوانى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن الوضع العام للإصابة بفيروس كورونا مستقر ومطمئن في ظل الإجراءات الأخيرة التي تم اتخاذها والتي من أبرزها غلق الأسواق الأسبوعية وصالات الأفراح ودار المناسبات، بجانب المتابعة الدوؤبة لحالات العزل المنزل بالتعاون مع المجتمع المدنى والمتطوعين من الشباب، علاوة على توفير أسطوانات الأكسجين بأعداد كبيرة لتغطية احتياجات حالات العزل المنزلى، وأيضاً كاحتياطى لمستشفيات العزل.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ، بقيام التخطيط العمرانى برفع وتحديد مساحة من أراضى الدولة لتخصيصها من أجل إنشاء الجبانة العمومية الجديدة بقرية بنبان على أن تبعد عن الطريق الرئيسي بمسافة 500 متر.

وكلف اللواء عطية، بتشكيل لجنة متخصصة تضم الجهات التنفيذية وأعضاء البرلمان عن دائرة مركز ومدينة أسوان للمعاينة الميدانية للجبانة الجديدة التي تم إنشاؤها أمام منزل كوبرى خزان أسوان البديل الجارى إنشاؤه في الجانب الغربي للمدينة وذلك للوقوف على الخدمات المطلوب توافرها وذلك لتفعيل الدفن فيها مع غلق جبانة أسوان القديمة وأيضاً جبانة السيد البدوى بعد امتلؤها وزيادة منسوب المياه الجوفية بهما.

كما شهد الاجتماع دراسة تحويل مشرحة أسوان العمومية لموقع بديل نظراً لتواجدها حالياً وسط منطقة سكانية ذات كثافة عالية، بجانب وقوعها في أحد المحاور الرئيسية للمدينة.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لمدير عام البريد للإسراع بإفتتاح مكتب بريد قرية كروسكو بمركز نصر النوبة، بجانب افتتاح مكتب بريد حى وسط مدينة كوم أمبو عقب انتهاء أعمال التطوير والتحديث بهما وذلك لتخفيف مشقة التنقل لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تخفيف التكدس والتزاحم عن مكاتب بريد أخرى حرصاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح، بأنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لضخ المزيد من معدات النظافة خلال الفترة القادمة القادرة على رفع أكبر كميات من المخلفات وخاصة عن مدينة كوم أمبو لتحويل المخلفات مباشرة إلى مدفن العلاقى الصحى لحين تخصيص مدفن مستقل للمدينة وقرى المركز، وهو الذى يتوازى مع تخصيص 35 مليون جنيه لإنشاء مجمع خدمات وسويقات بكوم أمبو لتوفير الخدمات الجماهيرية وتفريغها من الإشغالات والباعة الجائلين.

فيما تناول الاجتماع قضايا جماهيرية أخرى من أبرزها العمل على رفع مستوى الخدمة الطبية بمستشفى أسوان الجامعى، بجانب مراجعة التعينات التي تمت خلال الفترة الماضية بمصنع كيما 2 الجديد، فضلاً عن رفع كفاءة بعض الطرق الداخلية وإعادة توزيع الأطباء على الوحدات الصجية للوفاء بالإحتياجات الجماهيرية.