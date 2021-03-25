"متحرش لندن" يثير الفزع بالعاصمة البريطانية والشرطة تطالب المواطنين بمعلومات

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت صحيفة ذا صن أن الشرطة البريطانية تبحث عن متحرش متسلسل قام بالتعدى على فتاة في الـ 12 ومراهقة وبسيدة أخرى خلال أسابيع، وطلبت الشرطة من السكان في شمال لندن المساعدة في تحديد هوية الرجل الذي يعتقدون أنه مرتبط بالحوادث الثلاثة.

وقع الحادث الأول في 20 يناير الماضي، عندما كانت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما تمشي في شارع "روزريفور" في توتنهام، عندما اقترب منها الرجل وأظهر لها مواد إباحية على هاتفه.

وفقا للتقرير، وقعت الحادثة الثانية بعد أقل من شهر في 16 فبراير، عندما اقترب الرجل من فتاة تبلغ من العمر 12 عاما، وأظهر نفسه عاريا أمامها قبل أن يهرب، حين كانت تمشي في شارع "لينثورب" في حوالي الساعة 7 مساء.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم وفي حوالي الساعة 9 مساء، اقترب الرجل من أم في العشرينات من عمرها ولمسها قبل هروبه، حينما كانت تجر عربة طفلها في شارع "كيفردال".

وقالت الشرطة، إن أيا من الضحايا الثلاث لم يتعرضن لأذى جسدي خطير، لكن الثلاثة أصيبوا بـ"الذهول والانزعاج الشديد"، وبسبب التوقيت والمواقع وكيفية الوصول للضحايا، فإن الضباط يتعاملون مع الحوادث على أنها مرتبطة.

وفي نفس السياق، قال المحقق كونستابل باتريك جودين "نحن نبذل قصارى جهدنا لتحديد واعتقال الرجل المسؤول، وأطلب من السكان المحليين دراسة الصور بعناية شديدة والاتصال بنا على الفور إذا كانت لديهم معلومات يمكن أن تساعد. يرجى العمل معنا للمساعدة في الحفاظ على أمان المجتمع". وكثف رجال الشرطة الدوريات للبحث عنه.